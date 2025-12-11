المندلاوي يبحث مع القائم بالأعمال النرويجي التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مع القائم بالأعمال في سفارة النروي النرويج ألكساندر لي فل التعاون الثنائي وسبل تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،أن المندلاوي استقبل في مقرّ إقامته اليوم الخميس، ألكساندر لي فل، القائم بالأعمال في سفارة مملكة النرويج لدى العراق، لبحث مسارات التعاون الثنائي وسبل تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية.

وأكّد المندلاوي حرص العراق على تعزيز علاقاته مع النرويج، بوصفها شريكاً فاعلاً في دعم جهود الاستقرار وبرامج إعادة الإعمار والتنمية، منوهًا إلى أهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في تهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوسيع التعاون مع الدول الصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً ضرورة تفعيل لجان الصداقة ومتابعة الاتفاقيات وبرامج الدعم الإنمائي ".

من جانبه، أعرب ألكساندر لي فل عن تقدير بلاده لجهود العراق في ترسيخ الأمن الإقليمي، مؤكداً استعداد النرويج لمواصلة دعم برامج التنمية والطاقة البديلة والتعليم والتأهيل المؤسسي، بما يعزز قدرة العراق على تحقيق نمو اقتصادي وتنموي مستدام".