رئيس الجمهورية ونظيره الأرميني يبحثان تطورات الوضع الدولي والإقليمي وتعزيز التعاون في ظل التحديات التي يشهدها العالم

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع نظيره الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان تطورات الوضع الدولي والإقليمي وتعزيز التعاون في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية التقى، اليوم الخميس ، رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها في إطار مشاركته في منتدى العام الدولي للسلام والثقة ".

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إذ أكد رئيس الجمهورية حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الدول الصديقة والشقيقة تخدم المصالح المشتركة، وترسخ الاستقرار والتنمية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

كما تناول اللقاء وفق البيان، تطورات الوضع الدولي والإقليمي، وأهمية تعزيز التعاون في ظل التحديات التي يشهدها العالم، وضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية من أجل خفض التوترات وترسيخ أمن واستقرار المنطقة وازدهار شعوبها "