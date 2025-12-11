الدفاع المدني: السيطرة على حريق داخل مبنى سينما غرناطة وسط بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني عن السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى سينما غرناطة الذي يُستخدم مخازن تجارية للملابس المستعملة في منطقة الباب الشرقي ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان: ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة الكاملة على حريق شب داخل مبنى سينما غرناطة، الذي يتكون من أربعة طوابق ويستخدم مخزنا للملابس المستعملة، في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، وقد استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة، مستعينةً بعجلات من طرازات حديثة مع زج عجلة السلم من أجل إخماد النيران في الطوابق العليا من المبنى.