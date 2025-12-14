الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 6 من العمالة الاجنبية في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، عن إلقاء القبض على ستة أشخاص من العمالة الأجنبية في محافظة ديالى، أثناء محاولتهم الدخول إلى العاصمة بغداد بصورة غير قانونية.

وذكرت المديرية في بيان ، أن "العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، حيث تمكنت مفارزها في قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة الأولى من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على ستة أجانب في محافظة ديالى".

وأضافت أن "عملية القبض جرت وفق السياقات القانونية المعتمدة"، مؤكدةً أنه "جرى تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".