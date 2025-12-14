وزارة البيئة تعلن إعداد خطة وطنية للاستفادة من النفايات الإلكترونية

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن إعداد استراتيجية وطنية لمعالجة النفايات الإلكترونية والحد من أضرارها البيئية والصحية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، للوكالة الرسمية، إن "وزارة البيئة تعد جهة تشريعية رقابية تنظيمية، حيث تعمل حاليا في إعداد استراتيجية وطنية للإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية".

وأضاف، أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب من الدولة تنظيم العلاقة بين من يولد النفايات الإلكترونية، والجهات التي تعمل على جمعها وفرزها، والجهات التي تطمح للعمل في إدارة النفايات الإلكترونية، والسعي للاستفادة منها".

كما أشار إلى أن "ذلك يتم بمنهج يهدف لتلافي الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن النفايات الإلكترونية، مع تحديد المسار المالي والاقتصادي لهذه العملية".