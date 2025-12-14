المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج الانتخابات

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، إذ ذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها غير العلنية اليوم الأحد المصادف 14 / 12 / 2025 بحضور رئيسها، القاضي منذر إبراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في (8/ 12/ 2025)".

وأضاف البيان، ان "المحكمة لدى التدقيق والمداولة اتضح لها ان عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة أسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

كما لفت إلى أن "المحكمة قررت أيضاً إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة".

كذلك أكد أن "القرار صدر بالعدد (235 / اتحادية / 2025) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021".