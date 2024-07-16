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السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل


 اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني : " ان عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل".

وقال السوداني في كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) وآل بيته الاطهار :" ان عاشوراء اصبحت منهجا واضحا لمحاربة الفساد وعدم القبول بالفاسدين والسكوت عنهم ".

واضاف :" ان : ميراث هذه المنازلة العظيمة يمثل اليوم مسارا واضح المعالم في حياتنا وفي مراقبتنا لأنفسنا وفي ما نحمله من نوايا أو ما نقدمه من خدمة للناس ".

وتابع رئيس الوزراء :" ان الحسين نهض بكلمته وثورته حين تفاقم الظلم والفساد وتعرض تراث جده المصطفى ورسالته الى محاولة تشويه خطيرة"، مبينا :" ان الحسين اليوم يمثل بيننا ينبوعا لا ينضب ومسارا نلجأ إليه كلما اشتدت المحن ، وملاذا في الملمات ومثابة يشخص البصر إليها، حين يتكالب العدوان وتتجمع فلول المنحرفين والإرهاب والمعتدين، مهما اختلفت أشكالهم ومنطلقاتهم ".

وافاد بان :" من افضال الباري جل وعلا أن جعل العراق موطنا أبديا للحسين بفكره وجسده الشريف وسيرته الباقية ما بقي الزمان، ومازلنا نستلهم الصبر من الحسين وقدرة الثبات على الطريق الحق مهما كان صعبا ومقفرا ، ومازالت ذكراه تعمل فينا كلما تعسرت مهامنا أو واجهنا عقبة يضعها مفسد، يريد بأهلنا وعراقنا السوء، خاب فألهم جميعا".

ومضى قائلا :" لقد سالت دماء ابنائنا دفاعا عن وجود العراق وطريق بناء الدولة ونزفت جروحهم وهم يتأسون بالحسين ، و دماء اهل غزة تسيل اليوم بفعل الحقد والظلم، فكل مظلوم نهش الاستبداد والطغيان من جسده، يرى ان الحسين يقف في ظهره مواسيا وساندا".

وختم رئيس الوزراء كلمته بالقول :" نتمسك بطريق بناء دولة المؤسسات وحق الناس في دولة كريمة يعيشون فيها بعز ورفعة وكرامة"

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