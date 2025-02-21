مكافحة الإرهاب يدمر 18 وكراً و7 أنفاق للإرهابيين في سلسلة جبال قرچوغ

أعلن جهاز مُكافحة الإرهـاب، اليوم الجمعة، (21 شباط 2025)، عن تدمير مضافات وأنفاق في قضاء مخمور في محافظة نينوى.

وذكر بيان لاعلام مكافحة الارهاب انه "وبالتنسيق مع البيشمركة تم تنفيذ واجب امني في سلسلة جبال قرچوغ بقضاء مخمور". وأوضح، ان الواجب أسفر عن "تدمير 18 مضافة و7 انفاق".

وأشار البيان الى "العثور على أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة وأجهزة طاقة شمسية وعلى بقايا اعضاء بشرية تابعة لعناصر الإرهـاب" داخل الانفاق والمضافات.