هروب تاجر بخمسة 5 ملايين دولار في السليمانية

كشف مصدر محلي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن تفاصيل قيام شخص في محافظة السليمانية بأخذ مبلغ 5 ملايين دولار من مجموعة أشخاص في المدينة.

وذكر مصدر أمني أن "شخصا يعمل في تجارة الوقود والمحروقات جمع مبلغ 5 ملايين دولار من عدة أشخاص"، مبينا أن "أقل شخص دفع له 50 ألف دولار، منهم من دفع له 200 ألف دولار، بعد زعمه أنه سيتاجر بها، ولكنه جمع الأموال وهرب".

وأضاف المصدر، أن "المواطنين المتضررين تجمعوا أمام منزل المتهم الهارب، لكن شرطة السليمانية تدخلت لمنع حصول احتكاك بين الضحايا وأفراد عائلة المتهم".