بدا التوسل بايران .... روبيو: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى إقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده الولايات المتحدة تدعو الصين إلى إقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أحث الحكومة الصينية في بكين على الاتصال بالإيرانيين بشأن هذه المسألة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تطلب ذلك من الصينيين لأنهم هم أنفسهم يعتمدون بشكل كبير على مضيق هرمز من حيث استيراد النفط".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن إيران تحتفظ بقدرات بحرية وموارد عسكرية لوجستية تتيح لها إغلاق مضيق هرمز بالكامل ما من شأنه أن يشل حركة أي قطع تابعة للبحرية الأمريكية في منطقة الخليج.

وبحسب الصحيفة يقدر الجيش الأمريكي أن طهران لا تزال تمتلك مئات الصواريخ الباليستية، وبحرية قوية، وقوات عملياتية في جميع أنحاء المنطقة.

ويُعتبر مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، أحد أهم طرق نقل النفط في العالم. تمر عبره يوميا عشرات ناقلات النفط والغاز من إيران والسعودية والعراق ودول أخرى، ما يُمثل حوالي 20% إلى 30% من تجارة النفط العالمية، كما سيشكل ضربة كبيرة لمصر وقناة السويس.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية على خلفية تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطف في إسرائيل بعشرات الصواريخ.

وهكذا بدا العالم يتوسل بالجمهورية الاسلامية في ايران تارة بعدم الرد العسكري على القوات الامريكية والكيان الصهيوني وتارة اخرى بعدم غلق مضيق هرمز اذن لماذا قمتم بالعدوان عليها الا تعلمون انها الجمهورية الاسلامية الايرانية العظمى !!؟؟