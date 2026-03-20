مسؤول إيراني يلوح باستهداف مسؤولي إسرائيل في جميع أنحاء العالم

هدد كبير الناطقين باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي قادة ومسؤولي إسرائيل، وأكد أن "المتنزهات والمنتجعات في العالم لن تكون آمنة لكم من الآن فصاعدا"، حيث ذكر شكارتشي، "مسؤولو وقادة جمهورية إيران الإسلامية، مثل الشعب، يعيشون بين الشعب ومع الشعب".

وأضاف، "وهم ليسوا كمسؤولي وقادة الكيان الإرهابي الصهيوني وأمريكا المجرمة، الذين عجزوا أمام مقاومة الشعب الإيراني البطل، وأمام عزّة وإرادة وشجاعة القوات المسلحة، فاختبأوا في الملاجئ وتحت الأرض، أو جعلوا من الناس دروعا بشرية لإنقاذ أنفسهم".

كذلك أكد أن "اغتيال مسؤولي وقادة البلاد وبعض قادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليس دليلا على قوة العدو، بل هو ناتج عن عجزه ويأسه وخبثه".

وأضاف: "نحن نراقب مسؤوليكم وقادتكم الجبناء، وطياريكم وجنودكم الخبثاء، وبإرادتنا، سنواصل إلى جانب ذلك الهجمات القوية والساحقة التي شنّت سابقا ضدكم". مشيرا إلى أنه "لن يطول الوقت حتى نخرجكم من مخابئكم وملاجئكم وأنتم تعانون الذل والهوان، ونوقعكم جزاء على أفعالكم الخبيثة".

فيما ختم شكارتشي بيانه بالقول: "من الآن فصاعدا، وبناءً على المعلومات المتوفرة لدينا عنكم، لن تكون المتنزهات والمنتجعات والمراكز السياحية والترفيهية في العالم آمنة لكم".