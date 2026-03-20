الطاقة الدولية: الحرب مع إيران أخطر أزمة طاقة على الإطلاق

أكد رئيس وكالة الطاقة الدولية رافائيل جروسي، اليوم الجمعة، أن الحرب مع إيران أخطر أزمة طاقة على الإطلاق، حيث ذكر جروسي في تصريحات صحفية: إن "الحرب مع إيران أخطر أزمة طاقة على الإطلاق". وأضاف أن" استعادة تدفقات النفط والغاز من الخليج قد تستغرق 6 أشهر أو أكثر"، مبينًا أن "كمية النفط التي انقطعت تفوق ما انقطع خلال صدمات السبعينيات"، وتابع أن "كمية الغاز المتوقفة حاليًا تفوق ضعف الكمية التي قطعت عن أوروبا من روسيا عام 2022"، فيما أشار إلى أن "أسعار الطاقة قد تستمر في الارتفاع طالما تأثرت حركة الشحن عبر مضيق هرمز".



