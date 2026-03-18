الصفحة الدولية

الصحة العالمية تصدر تحذيرا يخص الشرق الأوسط


 

اعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، إن الهجمات المستمرة على البنية التحتية الطبية في دول الشرق الأوسط "مأساوية وغير مقبولة"، إذ شددت على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي وفقا للقانون الدولي في جميع الأوقات، كما ذكرت بلخي في تصريحات لـ"بوليتيكو" إن الوضع في نظام الرعاية الصحية اللبناني "مترد للغاية"، لافتة إلى أن القطاع كان يعاني أصلا من ضغوط شديدة قبل الضربات الإسرائيلية، ويكافح الآن للتعامل مع الأعداد المتزايدة من النازحين.

وحذرت المسؤولة الأممية من العواقب الوخيمة التي سيواجهها الشعب اللبناني نتيجة انقطاع الرعاية الطبية وصعوبة الحصول على الغذاء الطازج والمياه النظيفة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أدان قبل أيام استهداف إسرائيل للعاملين الصحيين في لبنان، مؤكدا أن "مهاجمة الكوادر الطبية والمرافق الصحية أو عسكرتها غير جائز مطلقا وفقا للقانون الدولي الإنساني".

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية الأحد الماضي بارتفاع عدد الضحايا من العاملين في المجال الصحي إلى 32 شهيدًا و58 مصابا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في الثاني من مارس الجاري.

 

