الصفحة الدولية

سماحة المرشد الأعلى يشكر الحرس الثوري وينشر فيديو استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية


أعرب المرشد الإيراني الأعلى سماحة السيد مجتبى الخامنئي، مساء اليوم الخميس، عن شكره للحرس الثوري الإيراني بعد استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية، إذ نشر سماحة السيد مجتبى الخامنئي عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية.

وذكر سماحته: "أتقدم بخالص الشكر لمقاتلينا الشجعان في وقت يتعرض وطننا الحبيب لهجوم جائر من قبل الدول المتصدرة لجبهة الاستكبار". فيما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه "استهدف وألحق أضرارا جسيمة" بطائرة مقاتلة من طراز إف 35 كانت تحلق فوق المجال الجوي الإيراني وسط البلاد، مشيرا إلى "تحسينات فعّالة وموجهة في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد".

هذا وأفاد مصدران مطلعان لشبكة "سي إن إن"، بأن "طائرة من الجيل الخامس أصيبت أثناء مهمة قتالية فوق إيران"، فيما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "الطائرة كانت تعمل فوق إيران عندما اضطرت للهبوط".

ويأتي الحادث بينما يواصل كبار المسؤولين الأمريكيين في "إظهار الثقة في الحملة العسكرية"، حيث قال وزير الحرب بيت هيغسيث صباح الخميس، إن "الولايات المتحدة تنتصر بشكل حاسم" موضحا أن "الدفاعات الجوية الإيرانية قد تم تسويتها بالكامل".

وتستخدم طائرات إف 35 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وهي طائرات ذات تكلفة عالية، حيث تبلغ قيمة الطائرة الواحدة أكثر من 100 مليون دولار، مما يجعل أي ضرر أو فقدان لها أمرا موجعا جدا لواشنطن.

المستشار الألماني: الملف الإيراني يشوش تركيزنا على الوضع الاقتصادي الأوروبي السيئ
وزير الخارجية الإيراني: وقف الحرب يجب أن يكون مصحوباً بضمانات تمنع تكرار الاعتداءات مجدداً
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية جديدة من إيران تجاه الأراضي المحتلة
الرئيس الإيراني: لهب الحرب علينا سيطال الكثيرين
الخارجية الصينية: ضمان إمدادات مستقرة للطاقة يقع على عاتق جميع الأطراف
سماحة المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي: يجب أن يسلب الأمان من أعدائنا في الداخل والخارج
الأمم المتحدة : إيران لديها استراتيجية تقوم على المقاومة لأطول فترة ممكنة
التلفزيون الإيراني: استشهاد علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري
عراقجي: لم نستخدم سوى جزء ضئيل من قوتنا في ردنا على الهجوم (الإسرائيلي) على بنيتنا التحتية
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
