سماحة المرشد الأعلى يشكر الحرس الثوري وينشر فيديو استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية

أعرب المرشد الإيراني الأعلى سماحة السيد مجتبى الخامنئي، مساء اليوم الخميس، عن شكره للحرس الثوري الإيراني بعد استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية، إذ نشر سماحة السيد مجتبى الخامنئي عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية.

وذكر سماحته: "أتقدم بخالص الشكر لمقاتلينا الشجعان في وقت يتعرض وطننا الحبيب لهجوم جائر من قبل الدول المتصدرة لجبهة الاستكبار". فيما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه "استهدف وألحق أضرارا جسيمة" بطائرة مقاتلة من طراز إف 35 كانت تحلق فوق المجال الجوي الإيراني وسط البلاد، مشيرا إلى "تحسينات فعّالة وموجهة في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد".

هذا وأفاد مصدران مطلعان لشبكة "سي إن إن"، بأن "طائرة من الجيل الخامس أصيبت أثناء مهمة قتالية فوق إيران"، فيما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "الطائرة كانت تعمل فوق إيران عندما اضطرت للهبوط".

ويأتي الحادث بينما يواصل كبار المسؤولين الأمريكيين في "إظهار الثقة في الحملة العسكرية"، حيث قال وزير الحرب بيت هيغسيث صباح الخميس، إن "الولايات المتحدة تنتصر بشكل حاسم" موضحا أن "الدفاعات الجوية الإيرانية قد تم تسويتها بالكامل".

وتستخدم طائرات إف 35 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وهي طائرات ذات تكلفة عالية، حيث تبلغ قيمة الطائرة الواحدة أكثر من 100 مليون دولار، مما يجعل أي ضرر أو فقدان لها أمرا موجعا جدا لواشنطن.