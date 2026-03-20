سماحة المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي: يجب أن يسلب الأمان من أعدائنا في الداخل والخارج

شدد المرشد الأعلى في إيران السيد مجتبى الخامنئي، اليوم الجمعة، على ضرورة سلب الأمان من أعداء إيران في الداخل والخارج، حيث ذكر السيد الخامنئي في رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان إثر استشهاد وزير الاستخبارات إنه "يجب أن يُنتزع الأمن من الأعداء الداخليين والخارجيين ويُمنح للشعب الإيراني".

وأضاف:"لا شك أن الفراغ الذي تركه استشهاد وزير الأمن يجب أن يعوض بمضاعفة جهود المسؤولين الآخرين في تلك الوزارة الحساسة".