الأمم المتحدة : إيران لديها استراتيجية تقوم على المقاومة لأطول فترة ممكنة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن إيران لديها استراتيجية تقوم على المقاومة، إذ ذكر غوتيريش في بيان إن " إيران لديها استراتيجية تقوم على المقاومة لأطول فترة ممكنة وإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر"، لافتا الى أن "(إسرائيل) تسعى إلى تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل وتغيير النظام".

وأضاف أن " هجمات إيران على منشآت الطاقة والهجوم على منشآتها أسباب وجيهة للاعتقاد بأنها قد تشكل جريمة حرب"، داعيا الى "ضرورة إيقاف الحرب والأمر بيد الولايات المتحدة لإيقافها".