عراقجي: لم نستخدم سوى جزء ضئيل من قوتنا في ردنا على الهجوم (الإسرائيلي) على بنيتنا التحتية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن بلاده لم تستخدم سوى جزء محدود من قوتها في الرد، محذرًا من تصعيد محتمل في حال تكرار الهجمات على البنية التحتية، حيث ذكر عراقجي: إن "الإيرانيين لم يستخدموا سوى جزء ضئيل من قوتهم في ردهم على الهجوم (الإسرائيلي) على بنيتهم التحتية".

وأضاف أن "بلاده لن تضبط نفسها إطلاقًا إذا ما تعرضت بنيتها التحتية للهجوم مرة أخرى". كما لفت إلى أن "أي إنهاء لهذه الحرب يجب أن يعالج الأضرار التي لحقت بالمواقع المدنية". كذلك أوضح أن "السبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد".