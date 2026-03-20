وزير الخارجية الإيراني: وقف الحرب يجب أن يكون مصحوباً بضمانات تمنع تكرار الاعتداءات مجدداً

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن وقف الحرب يجب أن يكون مصحوباً بضمانات تمنع تكرار الاعتداءات مجدداً، إذ ذكرعراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن "توفير قواعد عسكرية للولايات المتحدة يعد مشاركة في العدوان على ايران".

وقال عراقجي: "ننتقد بشدة منح بريطانيا القواعد العسكرية للولايات المتحدة وسنعتبر هذا الأمر مشاركة في العدوان"، مشدداً أن "وقف الحرب يجب أن يكون مصحوباً بضمانات تمنع تكرار الاعتداءات مجدداً".

كذلك أضاف: "لم نكن ننوي مهاجمة الدول المجاورة، ولكن للأسف يتم شن الهجمات علينا من القواعد الأميركية على أراضيها". وأختتم بالقول: إن "أي مساعدة للمعتدين في العدوان على إيران ستؤدي فقط إلى تصعيد التوتر وتعقيد الظروف أكثر".