إيران: إطلاق صاروخ حاج قاسم لأول مرة ضمن عملية الوعد الصادق 4

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ (حاج قاسم) لأول مرة ضمن عملية الوعد الصادق 4، حيث ذكر التلفزيون الإيراني تم "إطلاق صاروخ "الحاج قاسم" للمرة الأولى ضمن عملية الوعد الصادق 4".

فيما صرّح الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة 59 من عملياته، مبينا أن العمليات نفذت ضد أهداف في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة. كما ذكر الحرس في بيان إنه "نفذنا الموجة 59 من عملياتنا على أهداف في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة".