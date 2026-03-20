المستشار الألماني: الملف الإيراني يشوش تركيزنا على الوضع الاقتصادي الأوروبي السيئ

صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسب تقرير نشرته مجلة بوليتيكو نقلا عن مصادر مطلعة، بأن التركيز على الملف الإيراني قد يحرف الانتباه عن الوضع الاقتصادي الأوروبي المتردي، فقد جاء في التقرير أن ميرتس أعرب عن أسفه لأن الانشغال بقضية إيران يحمل خطر صرف النظر عن جهود إنعاش الاقتصاد الأوروبي الضعيف.

وأفادت المصادر الصحفية أن قادة الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي لم يبدوا رغبة في الخوض في النقاشات المتعلقة بإيران.

ويذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل قد فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تقديم الدعم العسكري الأوروبي للولايات المتحدة في الصراع مع إيران.

بالمقابل، وفي مشهد كشف عن حجم التصدعات وتضارب المصالح داخل حلف شمال الأطلسي، انتقد ترامب الحلفاء في الناتو، وقال إن الحلف ارتكب خطأ فادحا وغبيا جدا بشأن إيران وإن الحرب الحالية كانت اختبارا للناتو، مؤكدا أنه حصل على دعم قوي من دول الشرق الأوسط.