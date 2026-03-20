الخارجية الصينية: ضمان إمدادات مستقرة للطاقة يقع على عاتق جميع الأطراف

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن ضمان إمدادات مستقرة للطاقة يقع على عاتق جميع الأطراف، حيث ذكرت الوزارة في بيان: "تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية ضمان إمدادات مستقرة للطاقة ودون عراقيل"، لافتة الى أن "أمن الطاقة ذو أهمية بالغة للاقتصاد العالمي".

وأضافت أن "على الأطراف المعنية الضغط على زر وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن لتجنب المزيد من تدهور الوضع"، مشيرة الى أن "الصراع يؤثر مباشرة على قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة والشحن الدولية ويضر بالمصالح المشتركة لجميع الدول".