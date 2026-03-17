أميركا: استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الإدارة الأميركية بسبب الحرب على إيران

أعلن جو كنت مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه رفضا للحرب على إيران، فقد ذكر كنت في تدوينة على منصة أكس ضمنها استقالته المكتوبة: "بعد تفكير عميق، قررت الاستقالة من منصبي كمدير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، اعتباراً من اليوم".

وأضاف، "لا يمكنني، إرضاءً لضميري، دعم الحرب المستمرة في إيران؛ فإيران لم تشكل أي تهديد وشيك لبلادنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب نتيجة ضغوط من إسرائيل واللوبي الأمريكي القوي التابع لها".