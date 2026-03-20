الرئيس الإيراني: لهب الحرب علينا سيطال الكثيرين

حذّر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، من مغبة جرائم أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، وأكد أن هذا اللهب سيطال العديد، حيث كتب الرئيس بزشكيان في منشور على منصة "أكس": إن "طبيعة الكيان الصهيوني قائمة على إرهاب الدولة، لكن ما حدث خلال العدوان الأمريكي على إيران واغتيال القائد الشهيد، يمثل توجهاً جديداً في الصراعات الدولية والذي سيبيد الأنظمة الحقوقية للعالم". كذلك أكد، "إن لم تقف الأسرة الدولية بوجه هذه الأزمة بحزم، فإن هذه النيران المستعرة ستطال الكثيرين".



