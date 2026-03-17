الصفحة الدولية

الجيش السوداني يعلن صد هجمات شنها الدعم السريع في دارفور وكردفان


أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، صد هجمات شنتها قوات الدعم السريع خلال الـ24 ساعة الماضية، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على جميع المحاور، حيث ذكر المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إنه "في محور دارفور وتحديدا في منطقة الطينة، شنت المليشيا هجوما واسعا على مواقع القوات المسلحة، إلا أن الأبطال تصدوا لها وكانوا بالمرصاد، وتمكنوا من صد الهجوم ومطاردة العدو وإلحاق خسائر جسيمة به، حيث تم تدمير 35 عربة قتالية، والاستيلاء على 49 عربة قتالية أخرى، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف المليشيا".

وأضاف البيان أنه "في محور جنوب كردفان بمنطقة الدلنج، تمكنت القوات المسلحة من صد هجوم للمليشيا الإرهابية ومرتزقتها بعد معركة بطولية أظهر خلالها الأبطال شجاعة وإقداما، مما أسفر عن تكبيد العدو خسائر فادحة تمثلت في تدمير 5 عربات قتالية والاستيلاء على 4 عربات، إلى جانب عدد من الدراجات النارية وأجهزة الاتصال".

أما في محور شمال كردفان بمدينة بارا، فقد بحسب البيان "خاضت القوات المسلحة معركة بطولية ضد المليشيا الإرهابية، وبعد أن كبدتها خسائر فادحة أعادت القوات تموضعها خارج المدينة وفق تقديراتها الميدانية، وفي صباح اليوم نفسه تمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة الأبيض".

الجيش السوداني يعلن صد هجمات شنها الدعم السريع في دارفور وكردفان
