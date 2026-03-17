عراقجي: تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة للحرب المفروضة علينا

اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، ان تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة للحرب المفروضة على إيران، حيث ذكر عراقجي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: ان "تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة للحرب المفروضة على إيران"، مبينا انه "على الأمم المتحدة وشخص أمينها العام إدانة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران بشكل حازم وصريح".

واضاف انه "على الأمم المتحدة وشخص أمينها العام مساءلة المعتدين وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".