المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يعلن استشهاد الدكتور علي لاريجاني

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، مساء اليوم الثلاثاء، اغتيال أمين المجلس علي لاريجاني.

وقال المجلس في بيان، "لقد احتضنت أرواح الشهداء الطاهرة الروح الزكية لعبد الله الصالح، الشهيد الدكتور علي لاريجاني، الذي نال أخيرا أمنيته القديمة بعد عمر من الجهاد في سبيل رفعة إيران والثورة الإسلامية".

وأضاف البيان "لبى نداء الحق ونال فيض الشهادة الهنيء بكل فخر في خندق الخدمة؛ ليلتحق بإمام شهداء رمضان أمير المؤمنين علي، وبقافلة سالار الشهادة والجهاد ضد أمريكا وإسرائيل سماحة آية الله السيد علي خامنئي، ومعلمه الشهيد الأستاذ آية الله مطهري، ورفاقه الشهداء السيد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني".