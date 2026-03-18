الصفحة الدولية

فرنسا وألمانيا تدعوان لوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط


 

 

دعت وزارتا الخاجية الألمانية والفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط، حيث ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، يوهان فاديفول، "ندعو الى التهدئة وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط"، مبينا ان "أي عملية برية في لبنان ستكون لها تداعيات كارثية".

وأضاف "ندعم الشعب اللبناني في هذه الحرب". فيما أكد وزير الخارجية الألماني ان "العمليات العسكرية في الشرق الأوسط لا تؤدي لتغيير النظام في إيران"، موضحا ان "استمرار الضربات العسكرية ضد دول الخليج تصعيد خطير".

كذلك دعا الى "وقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرنسا وألمانيا تدعوان لوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط
الكرملين: روسيا تدين بشدة قتل ممثلي القيادة الإيرانية
إيران: بدء مراسم تشييع الدكتور علي لاريجاني ونجله ومجموعة من الشهداء في طهران
الجيش الإيراني: قواتنا استهدفت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
عراقجي: لا نسعى لوقف إطلاق النار لكي لا يتكرر هذا السيناريو
المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يعلن استشهاد الدكتور علي لاريجاني
إيران: إطلاق صاروخ حاج قاسم لأول مرة ضمن عملية الوعد الصادق 4
وزيرة الخارجية البريطانية: لن ننجر إلى حرب أوسع ولن نرهن قرارنا بجهة خارجية
الحرس الثوري: بدأنا وتيرة سريعة لضربات ساحقة ومؤثرة في المنطقة
أميركا: استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الإدارة الأميركية بسبب الحرب على إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك