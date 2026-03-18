فرنسا وألمانيا تدعوان لوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط

دعت وزارتا الخاجية الألمانية والفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط، حيث ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، يوهان فاديفول، "ندعو الى التهدئة وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط"، مبينا ان "أي عملية برية في لبنان ستكون لها تداعيات كارثية".

وأضاف "ندعم الشعب اللبناني في هذه الحرب". فيما أكد وزير الخارجية الألماني ان "العمليات العسكرية في الشرق الأوسط لا تؤدي لتغيير النظام في إيران"، موضحا ان "استمرار الضربات العسكرية ضد دول الخليج تصعيد خطير".

كذلك دعا الى "وقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط".