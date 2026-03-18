الرئيس الإيراني يؤكد استشهاد وزير الاستخبارات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، استشهاد وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، حيث ذكر بزشكيان في تدوينة على منصة (إكس): "لقد فُجعنا بالاغتيال الغادر لزملائي الأعزاء إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم وفريق مرافقيهم".

وأضاف "أتقدم بخالص التعازي للشعب الإيراني العظيم باستشهاد عضوين في الحكومة، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي والقادة العسكريين، وأنا على يقين بأن مسيرتهم ستستمر بعزيمة أصلب من ذي قبل."