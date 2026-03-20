الجيش الروسي يشن سبع ضربات جماعية مكثفة على أوكرانيا

شنت القوات الروسية ضربة مكثفة وست ضربات جماعية خلال آخر أسبوع استهدفت البنية التحتية للطاقة والنقل والمطارات التي يستخدمها الجيش الأوكراني وكذلك منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا، حيث ذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم الجمعة، بأن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات الأوكرانية ضد أهداف مدنية في روسيا.

كذلك أوضح التقرير أن الضربات الروسية أدت إلى إصابةمؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق للبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والمطارات تستخدم لصالح الجيش الأوكراني، ومواقع لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى وتخزينها والتحضير لإطلاقها، ونقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية حررت 4 مراكز سكنية في دونيتسك وسيطرت على بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي في شمال أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.