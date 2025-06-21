الصفحة الدولية

رسالة الى العالم الحر ... "بوم بوم تل أبيب".. أغنية تنتقد الصهاينة وتتحدث عن عن قصف إيران لإسرائيل


أثارت أغنية جديدة بعنوان "بوم بوم تل أبيب" ضجة مدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاعها المفعم بالطاقة ولقطات الصواريخ الإيرانية وهي تسقط على إسرائيل.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، نشر لوكاس غيج، وهو يعرف عن نفسه بأنه "جندي مخضرم في مشاة البحرية الأمريكية. كاتب. ناشط" الأغنية، قائلا إنه هو من ألفها.

وجاء في كلمات الأغنية: "

بوم بوم بوم

بوم بوم بوم

بوم بوم تل أبيب

هذا ما ستحصلون عليه

لكل أعمالكم الشريرة

بوم بوم بوم

بوم بوم تل أبيب

لقد جلبتم هذا على أنفسكم

حان وقت النزيف

بوم بوم بوم

بوم بوم تل أبيب

هذا ما ستحصلون عليه

جزاء أعمالكم الشريرة

كنتم تسخرون من الأطفال القتلى

لكنكم الآن تُضربون

الصواريخ الإيرانية تُضيء أفقكم بالكامل

وتصرخون أنتم الضحايا

وتقولون إنكم لم تبدأوا هذا

لكن العالم كله يرى أن أكاذيبكم متخلفة

الآن تشعرون بالرعب مثل الفلسطينيين

ما هو شعوركم وأنتم تُسقطون القنابل على مدنييكم؟

كان بإمكانكم تجنب كل هذا لو أردتم

لكن البشرية لم تتوقع أبدا حسن سلوككم أيها اليهود (على حد تعبير كاتب الأغنية، ولاقت هذه العبارة انتقادات)".

وتفاعل النشطاء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الأغنية، حيث على حساب غيج فقط شاهدها أكثر من 3.5 مليون حساب، وأبدى الكثيرون إعجابهم بالأغنية و"صحة" كلماتها، وسط المواجهة بين إسرائيل وإيران، وسقوط صواريخ إيرانية في المدن الإسرائيلية بشكل شبه يومي منذ بدء تبادل الضربات بين الطرفين، ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف الإسرائيليين.

وكتب أحدهم معلقا: "تحمل أغنية "بوم بوم تل أبيب" رسالة قوية وصوتًا صادقًا يعكس مشاعر الناس في مواجهة الظلم. كلماتها مؤثرة، وأداؤها مفعم بالحماس والأمل"، وأضاف آخر: شكرا لك.. أشعر أن روحي بدأت تتعافى بعد عامين من رؤية الأطفال يُفجّرون إربا إربا"، وعلق آخر: ""الإنسانية تدين لك بالامتنان.. شكرا لك على هذا المقطع الموسيقي الجذاب"، وجاء في أحد التعليقات: "بالإضافة إلى كونها أغنية جيدة، تحتوي أغنية "بوم، بوم، تل أبيب" على العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي ستبقى خالدة، ولهذا السبب تستحق الأغنية دراسة جادة للحصول على جائزة غرامي".

في حين انتقده البعض على عبارة كلمة "اليهود"، قائلين إنه يجب أن يستبدلها بكلمة "الصهاينة"، حيث قال أحدهم في تعليقه: ""هذه الأغنية رائعة ، أتمنى لو أنك قلت صهاينة بدلا من يهود".

جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية شنت يوم الجمعة هجوما استهدفت فيه مجموعة من المدنيين الفلسطينيين بالقرب من دوار درابيه في حي النصر غرب مدينة غزة.

وهو ما وثقه مقطع فيديو يحتوي على مشاهد قد تكون قاسية على البعض.

وأفادت مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا مصرعهم إثر القصف الإسرائيلي، وأصيب العشرات.

 

واستشهد 70 شخصا من أهالي غزة امس الجمعة بغارات جوية وإطلاق نار بمناطق متفرقة بقطاع غزة، غالبيتهم في مجزرة بحق منتظري المساعدات، وسط أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء ما يوصف بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل منذ 21 شهرا.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول إيراني يكشف عن "تكتيك" جديد في الهجمات على إسرائيل
10 مسيرات إيرانية فوق إسرائيل وأضرار كبيرة في بيسان
الصحة الإيرانية: 430 شهيدا منذ بدء الضربات الإسرائيلية
عراقجي في تركيا.. ترقب لاجتماع وزراء خارجية التعاون الاسلامي
رسالة الى العالم الحر ... "بوم بوم تل أبيب".. أغنية تنتقد الصهاينة وتتحدث عن عن قصف إيران لإسرائيل
‌‏وسائل إعلامية: اغتيال العالم النووي طبطبائي قامشه وزوجته
إعلام إيراني: طائرة مسيرة تنجح بإصابة الهدف رغم تواجد مروحية إسرائيلية
إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ إيراني على مبنى في تل أبيب الكبرى
مجلس جامعة الدول العربية يدين العدوان على إيران
إيران: اعتقال عميل لإسرائيل وأربعة من مؤيديه بتهم تجسس وتحريض في خوزستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك