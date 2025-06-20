بعد اجتماع مع عراقجي.. الترويكا الأوروبية: لا يمكن الحل العسكري للقضية النووية الإيرانية

يقف بينهم بكل شموخ وعزة

أكدت الترويكا الاوروبية، اليوم الجمعة، أن قضية البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها بالخيار العسكري.

وجاء ذلك بعد اجتماع ضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في جنيف، بشأن القضية النووية، وذلك بطلب من الدول الأوروبية الثلاث.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، عقب الاجتماع "أجريت ونظيري الفرنسي والبريطاني محادثات جادة مع زملائنا الإيرانيين".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو أن نظيره الإيراني عباس عراقجي "أبدى استعداداه لمواصلة النقاشات بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى".

يذكر أن مسؤولين أمريكيين قالوا يوم أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحدد موقفه جزئياً على نتائج اجتماع الترويكا الأوروبية وعراقجي.