دعوات لاعتقال محمد جواد ظريف حول ادعاءه النشاز باجبار النساء على ارتداء الحجاب في ايران

دعا روح الله مومن نسب، أمين المجلس المعني بـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في طهران، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، إلى اعتقال محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، فور عودته من مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا.

وقال مؤمن نسب في تدوينة له عبر منصة "إكس" إنه "في حال عدم اعتقال ظريف، فإن إيران ستواجه قريباً أزمات أكثر تعقيداً وخطورة"، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية.

وأدلى جواد ظريف، خلال مشاركته يوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بتصريحات تتعلق بموضوع الحجاب الإجباري في إيران.

وأثناء حديثه مع الإعلامي المعروف فريد زكريا من شبكة سي إن إن، قال ظريف "النظام الإيراني قرر عدم الضغط على النساء في قضية الحجاب".

وأضاف: "إذا قمتم بجولة في شوارع طهران، سترون نساء لا يرتدين الحجاب. ورغم أن هذا السلوك يعد مخالفاً للقانون، إلا أن الحكومة قررت عدم ممارسة الضغوط عليهن".

واعتبر ظريف أن هذا النهج هو خطوة نحو "الطريق الصحيح"، لكنه أقر بأن هذه الخطوة ليست كافية، واصفاً إياها بأنها مجرد بداية تحتاج إلى مزيد من التطوير.

تصريحاته أثارت انتقادات واسعة في الداخل الإيراني لان أي تساهل في تطبيق الحجاب تراجعاً عن المبادئ الثابتة للجمهورية الإسلامية.