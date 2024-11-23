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حساب سماحة الامام الخامنئي على منصة x يدعو الى محاكمة كافة القادة السياسيين والعسكريين للعصابة الإرهابية الصهيونية المجرمة
علي محسن راضي
56
2024-11-23
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