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حساب سماحة الامام الخامنئي على منصة x يدعو الى محاكمة كافة القادة السياسيين والعسكريين للعصابة الإرهابية الصهيونية المجرمة


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حساب سماحة الامام الخامنئي على منصة x يدعو الى محاكمة كافة القادة السياسيين والعسكريين للعصابة الإرهابية الصهيونية المجرمة
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التعليقات
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ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
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