وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان ضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، ( 27 شباط 2026 )، على ضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان أن الجانبين "شددا خلال اتصال هاتفي على أن المفاوضات تمثل السبيل الأنسب لحل المشكلات القائمة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأشاد حسين "بالتقدم الذي أحرزته مباحثات جنيف، مؤكداً أهمية استمرار الحوار بوصفه المسار الأمثل لمعالجة القضايا العالقة بين الأطراف المعنية".