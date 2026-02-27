الخارجية: العراق يدعو لتهدئة التوترات بين باكستان وأفغانستان عبر الحوار الدبلوماسي

"أكدت وزارة الخارجية ان العراق يدعو لتهدئة التوترات بين باكستان وأفغانستان عبر الحوار الدبلوماسي.

وذكرت الوزارة في بيان ان جمهورية العراق تتابع بقلقٍ بالغ التطورات الأمنية والاشتباكات الخطيرة الجارية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وأثارت مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة.

وإذ تعرب وزارة الخارجية عن أسفها العميق إزاء هذه الأحداث، فإنها تؤكد أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

واضاف انه في هذا السياق، تدعو جمهورية العراق الطرفين إلى الاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية المعتمدة، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وجددت الوزارة موقف العراق الداعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.