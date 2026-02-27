ضبط شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية المهربة على طريق بغداد - كركوك

تمكنت قوة مشتركة من الفوج التكتيكي و مديرية الأمن الوطني في محافظة ديالى من ضبط شاحنة محملة بكمية من المشروبات الكحولية المهربة .
وقال العميد هيثم الشمري مدير العلاقات والاعلام في شرطة ديالى ان المشروبات الكحولية المهربة جرى إخفاؤها بطريقة احترافية من خلال تغطيتها بالحصى في محاولة للتمويه وإخفائها عن أعين الأجهزة الأمنية .
واضاف تم تسليم العجلة مع المضبوطات إلى الجهات المختصة في مديرية الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المادة (76) من القانون.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha