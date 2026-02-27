ضبط شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية المهربة على طريق بغداد - كركوك

تمكنت قوة مشتركة من الفوج التكتيكي و مديرية الأمن الوطني في محافظة ديالى من ضبط شاحنة محملة بكمية من المشروبات الكحولية المهربة .

وقال العميد هيثم الشمري مدير العلاقات والاعلام في شرطة ديالى ان المشروبات الكحولية المهربة جرى إخفاؤها بطريقة احترافية من خلال تغطيتها بالحصى في محاولة للتمويه وإخفائها عن أعين الأجهزة الأمنية .

واضاف تم تسليم العجلة مع المضبوطات إلى الجهات المختصة في مديرية الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المادة (76) من القانون.