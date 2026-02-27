وزارة الداخلية تنفي حصول إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية في البصرة

نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حصول إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية ضمن محافظة البصرة، حيث ذكرت الوزارة، في بيان إنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حصول إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية ضمن محافظة البصرة العراقية".

كذلك أكدت الوزارة، حسب البيان، أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، ولم يُسجل أي حادث من هذا النوع في قاطع المسؤولية، وأن الأوضاع في الشريط الحدودي تسير بصورة طبيعية ومستقرة".

فيما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر في طبيعة العلاقات الأخوية بين جمهورية العراق ودولة الكويت الشقيقة"، وتابعت أنها "تحتفظ بحقها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن والاستقرار".