العراق يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية

شارك العراق في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة .

وبحث الاجتماع بحسب بيان الخارجية التطورات المرتبطة بإعلان سلطات الاحتلال توسيع الاستيطان وتعميق سياسات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي ومحاولة لفرض واقع غير قانوني.

وألقى القائم بالأعمال المؤقت مصطفى عادل العايش كلمة العراق، أكد فيها موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مجدداً إدانة العراق للإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد الاجتماع على أهمية تنسيق المواقف وتعزيز الجهود الدبلوماسية المشتركة دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني