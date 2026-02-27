الشيخ همام حمودي لسفير أرمينيا: المصالح المشتركة والاحترام المتبادل هما ركائز أمن واستقرار العالم

بحث الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي خلال استقباله في مكتبه روبن سوغويان سفير أرمينيا لدى بغداد، مسارات علاقات البلدين، وسبل تعزيزها بمزيد من فرص التبادل التجاري والثقافي، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الحيوية، وتناولا اتجاهات الحراك السياسي العراقي لإكمال تشكيل بقية السلطات.

واكد الشيخ حمودي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه حرص العراق على ان يكون قراره مستقلاً، يجسد إرادة شعبه ويلبي متطلبات المرحلة وتحدياتها، منوهاً إلى تطلع العراق إلى ان يكون عنصر توازن سياسي بالمنطقة، ومحوراً لتعزيز أمن ومصالح دولها عبر طريق التنمية.

وشدد حمودي أن المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول هي من أهم ركائز الامن والاستقرار العالمي التي يجب ان تراهن عليها الدول بدلاً من لغة القوة.