القبض على متهم حاول ابتزاز فتاة أجنبية في جانب الكرخ

القت قوات شرطة الكرخ القبض على متهم حاول ابتزاز فتاة أجنبية.

وذكر إعلام قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ان مفارز فوج طوارئ الكرخ الثاني التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على محاولة ابتزاز فتاة أجنبية، من خلال تهديدها بنشر صورها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

واوضحت ان عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث تم استدراج المتهم وفق كمين محكم أُعدّ بإشراف مباشر من آمر الفوج، ليتم ضبطه بالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأطر القانونية النافذة.