كمين أمني يُطيح بعصابة سرقات أسواق الجملة في الحلة

بعد ورود إخبار عن سرقة أحد محال التجارة بالجملة مقابل الكراج الموحد في بابل ، باشرت شعبة إجرام الجبل بتنفيذ خطة أمنية مُحكمة تضمنت نصب كمائن ومراقبة ميدانية دقيقة .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العقيد عمار الشمري " أظهرت المراقبة تحركات شخصين على دراجة نارية ذهاباً وإياباً داخل المنطقة ، وتم استيقافهما ومطابقة ملامحهما مع تسجيلات كاميرات المراقبة السابقة لتأكيد تورطهما في عدة عمليات سرقة ، رغم غموض تفاصيل ملامحهما في التسجيلات .

واضاف تم تشكيل فريق عمل أمني مختص لمتابعة التحقيق ، حيث اعترف المتهمان بسرقة مبلغ مالي من أحد محال بيع المفروشات المنزلية بعد دخولهما عبر فتحة خلفية بالتواطؤ مع أحد العاملين في المحل .تم توقيفهما وفق المادة (446) من قانون العقوبات ، واستكمال الإجراءات القانونية لإحالتهما إلى القضاء ، لتكون رسالة حازمة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأسواق والمواطنين "