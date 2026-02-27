الأخبار

وزير الداخلية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي لبحث التعاون المشترك


أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره في الجمهورية التركية مصطفى تشيفتشي ، قدّم خلاله أصدق التهاني وأسمى عبارات التبريك بمناسبة تسنّمه مهام عمله وزيرًا للداخلية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الجديدة.

كما هنّأ الشمري نظيره التركي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيده على الشعبين الصديقين بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على المنطقة بالأمن والاستقرار.

وأكد الوزير، خلال الاتصال، عمق العلاقات التي تجمع جمهورية العراق والجمهورية التركية، وحرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية التركي عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الأخوية، مؤكدًا تطلعه إلى تطوير آفاق التعاون والعمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

