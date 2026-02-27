القبض على متهم بالارهاب في بهرز بديالى

القت قوة امنية مشتركة القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب في ناحية بهرز جنوب بعقوبة . مركز محافظة ديالى

وقال مصدر امني ان عملية إلقاء القبض على المتهم كان بكمين محكم استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ضمن قاطع المسؤولية وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون.

واضاف ان القوات الامنية تواصل جهودها الأمنية والاستخبارية في ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.