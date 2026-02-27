القاضي زيدان يبحث مع مبعوث ترامب دور القضاء بإكمال الاستحقاقات الدستورية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة ( 27 شباط 2026 )، مع مبعوث الرئيس الامريكي دونالد ترامب توم باراك دور القضاء بإكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال إعلام القضاء في بيان إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان استقبل المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك".

وأضاف البيان أن "القاضي زيدان بحث خلال اللقاء دور القضاء في جهود إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة القادمة".