الأخبار

النجف.. السيطرة على حريق مخازن بالمدينة القديمة دون إصابات


أكد مدير الإعلام والعلاقات في دفاع مدني النجف، علي تويج، اليوم الجمعة، ( 27 شباط 2026 )، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل المدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف دون تسجيل أية إصابات بشرية، رغم طبيعة الموقع الضيقة وكثافة المحال التجارية فيه".

وأوضح تويج "، أن "الحريق وقع تحديداً في منطقة البراگ، قرب شارع الصادق داخل مجموعة محال صغيرة تعود للعتبة العلوية المقدسة مبيناً أن مفارز الدفاع المدني باشرت بعمليات الإطفاء والإخماد خلال وقت قياسي تراوح بين 5 إلى 7 دقائق فقط من لحظة وصولها".

وأضاف أن طبيعة الحادث تمثلت باحتراق خزين من المواد والملابس داخل محال صغيرة، إذ تبلغ مساحة المحل الواحد نحو 3 أمتار مربعة، وهي موزعة بشكل متقارب داخل أزقة ضيقة.

وأشار إلى أن النيران انحصرت في مخزنين فقط، مساحة كل منهما نحو 3 أمتار مربعة، مؤكداً أن ثماني فرق إطفاء شاركت في عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق، وتمكنت من منع امتداده إلى بقية المحال المجاورة.

وبيّن تويج أن “الجهد كان مهنياً وعالياً، والحمد لله لم تُسجل أي إصابات بشرية”، لافتاً إلى أن المعوق الوحيد الذي واجه فرق الدفاع المدني تمثل ببعد المسافة بين موقع توقف عجلات الإطفاء والممرات الضيقة داخل منطقة البراك، ما تطلّب جهداً إضافياً في مدّ خراطيم المياه والوصول إلى بؤرة الحريق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية المهربة على طريق بغداد - كركوك
الشيخ همام حمودي لسفير أرمينيا: المصالح المشتركة والاحترام المتبادل هما ركائز أمن واستقرار العالم
القبض على متهم حاول ابتزاز فتاة أجنبية في جانب الكرخ
كمين أمني يُطيح بعصابة سرقات أسواق الجملة في الحلة
الخارجية: العراق يدعو لتهدئة التوترات بين باكستان وأفغانستان عبر الحوار الدبلوماسي
القبض على متهم بالارهاب في بهرز بديالى
وزير الداخلية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي لبحث التعاون المشترك
مصدر أمني ينفي تسجيل أي اطلاق أمني من الجانب الكويتي
النجف.. السيطرة على حريق مخازن بالمدينة القديمة دون إصابات
النزاهــة: ضبـط متهـم انتحــل صفــة موظــف بالهيـئة في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك