النجف.. السيطرة على حريق مخازن بالمدينة القديمة دون إصابات

أكد مدير الإعلام والعلاقات في دفاع مدني النجف، علي تويج، اليوم الجمعة، ( 27 شباط 2026 )، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل المدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف دون تسجيل أية إصابات بشرية، رغم طبيعة الموقع الضيقة وكثافة المحال التجارية فيه".

وأوضح تويج "، أن "الحريق وقع تحديداً في منطقة البراگ، قرب شارع الصادق داخل مجموعة محال صغيرة تعود للعتبة العلوية المقدسة مبيناً أن مفارز الدفاع المدني باشرت بعمليات الإطفاء والإخماد خلال وقت قياسي تراوح بين 5 إلى 7 دقائق فقط من لحظة وصولها".

وأضاف أن طبيعة الحادث تمثلت باحتراق خزين من المواد والملابس داخل محال صغيرة، إذ تبلغ مساحة المحل الواحد نحو 3 أمتار مربعة، وهي موزعة بشكل متقارب داخل أزقة ضيقة.

وأشار إلى أن النيران انحصرت في مخزنين فقط، مساحة كل منهما نحو 3 أمتار مربعة، مؤكداً أن ثماني فرق إطفاء شاركت في عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق، وتمكنت من منع امتداده إلى بقية المحال المجاورة.

وبيّن تويج أن “الجهد كان مهنياً وعالياً، والحمد لله لم تُسجل أي إصابات بشرية”، لافتاً إلى أن المعوق الوحيد الذي واجه فرق الدفاع المدني تمثل ببعد المسافة بين موقع توقف عجلات الإطفاء والممرات الضيقة داخل منطقة البراك، ما تطلّب جهداً إضافياً في مدّ خراطيم المياه والوصول إلى بؤرة الحريق.