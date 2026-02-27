النزاهــة: ضبـط متهـم انتحــل صفــة موظــف بالهيـئة في نينوى

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة ( 27 شباط 2026 )، بقيام ملاكاتها في مُحافظة نينوى بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين اثنين، مُبيّنةً قيام أحدهما بانتحال صفة مُوظَّفٍ فيها، فضلاً عن قيام المُتَّهم الثاني بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة، واستغلاله لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.

وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ "ملاكاتها في مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّنت، بالتعاون مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة في المُحافظة، من ضبط مُتَّهمٍ بانتحال صفة مُوظَّفٍ في هيئة النزاهة ومارس الابتزاز بحقّ أحد المُواطنين".

وأضافت أنَّ "المُتَّهم اتَّصل بالمُواطن وأوهمه بوجود قضيَّةٍ بحقّه في الهيئة، وادَّعى إمكانيَّة إغلاقها في حال تلبية طلبه بإعادة أحد الأشخاص المفصولين من أحد المُجمَّعات السياحيَّـة في الموصل، لافتةً إلى أنَّ التحرّيات أثبتت أنَّ مُنتحل الصفة هو الشخص ذاته المفصول من المُجمع".

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، لفتت الهيئة إلى أن "الملاكات اقدمت بضبط أحد الأشخاص بعد إقدامه على التجاوز على عقارٍ في المُحافظة عائد لوزارة الماليَّة، لافتةً إلى إقدامه على بناء ملعب رياضي يعود ريعه لمصلحته الشخصيَّة على حساب المال العام"، مبينة أنَّ "البناء تمَّ بصورةٍ مُخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات الرسمية".

وأشارت إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين، وفقاً لأحكام القرارين (160 لسنة 1983، و154 لسنة 2001) بعد تصديق أقوالهما قضائياً".