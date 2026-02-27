مصدر أمني ينفي تسجيل أي اطلاق أمني من الجانب الكويتي

أكد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، ( 27 شباط 2026 )، عدم صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه الأراضي العراقية.

وذكر المصدر، إن "المقطع المصور الذي تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحدود العراقية – الكويتية بصلة،" مشيراً إلى، أن "الحادثة تعود لنشاط شركة أمنية ضمن منطقة الرميلة".

وأضاف، أن "الموقع الذي شهد النشاط يبعد نحو 17 كم عن الشريط الحدودي،" مؤكداً "عدم تسجيل أي حوادث أمنية على الحدود،" داعياً في الوقت ذاته إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية".