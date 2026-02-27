ضبط 179 ألف دولار معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة ( 27 شباط 2026 )، عن ضبط 179 الف دولار معدة للتهريب في منفذ طريبيل.

وقالت الهيئة في بيان إنها "بناء على المعلومات الواردة من مكتب جهاز المخابرات، والتعاون مع مركز الكمرك، تمكنت مديرية منفذ طريبيل من ضبط وأحباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدره (179,000) $ مائة وتسعة وسبعون الف دولار أمريكي، كانت مخبأة بشكل احترافي داخل عجلة دفع رباعي يقودها سائق عراقي لم يصرح بها، وهذا مخالف لتعليمات البنك المركزي العراقي".

وأضافت، أنه "تم أحالة السائق والعجلة والعملة المضبوطة إلى مركز كمرك طريبيل لعرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".