الإطار يمارس ضغوطاً على "البارتي واليكتي" لحسم رئاسة الجمهورية: تسوية أو مرشح توافقي

بعد إستمرار تعطيل الاستحقاقات الدستورية، يدفع الاطار التنسيقي بإتجاه البحث عن تسوية سريعة أو مرشح توافقي، لإنهاء ازمة رئاسة الجمهورية، في ظل ضغوط يمارسها التحالف على القوى الكردية لحسم الملف.

عضو الاطار التنسيقي محمود الحياني أكد، اليوم الجمعة ( 27 شباط 2026 )، أن "قادة الإطار التنسيقي يمارسون ضغوطاً سياسية مكثفة على قيادة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من أجل الإسراع في حسم ملف رئاسة الجمهورية".

ويقول الحياني في حديث صحفي، إن "قادة الإطار التنسيقي يرون أن استمرار الخلاف بين القوى الكردية بشأن مرشح رئاسة الجمهورية أدى إلى إطالة أمد الفراغ في هذا المنصب السيادي، وهو ما يعدّ خرقاً واضحاً للسياقات الدستورية، والحوارات الجارية مع قيادتي الحزبين تتسم بالجدية والوضوح، وتركز على ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية تضمن انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن".

ويوضح عضو الاطار التنسيقي، أن "الضغوط السياسية التي يمارسها الإطار لا تأتي في سياق التدخل بقرارات القوى الكردية، بل في إطار المسؤولية الوطنية لتجنب استمرار تعطيل الاستحقاقات الدستورية، فالمرحلة الحالية تتطلب مرونة سياسية وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الحزبية الضيقة".

وأضاف الحياني، إن "سقف التنازلات المطلوب من الطرفين يتمثل في القبول بمرشح توافقي يحظى بدعم غالبية القوى السياسية، مقابل ضمانات سياسية تتعلق بالشراكة في إدارة المرحلة المقبلة، والإطار مستعد لتسهيل أي تفاهم يفضي إلى إنهاء الأزمة ضمن الأطر الدستورية".

الاستقرار السياسي والمسارات الدستورية

ويشير الى أن "استمرار تأخير حسم الملف ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي وعلى عمل المؤسسات الاتحادية، خاصة في ظل ارتباط انتخاب رئيس الجمهورية باستكمال بقية المسارات الدستورية، والإطار التنسيقي يدفع باتجاه تسوية سريعة تحفظ التوازن السياسي وتمنع الدخول في أزمات دستورية جديدة".

من جانبها دعت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، الى الإسراع بإنهاء ملف انتخاب رئيس الجمهورية، محذرةً من استمرار خرق التوقيتات الدستورية وتعطيل استكمال الاستحقاقات الأساسية.

كما طالب الإطار التنسيقي، في وقت سابق، "الحزبين الكرديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية"، في حين أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أنه "ما دام هذا المنصب من حصة شعب كردستان ، فلا بد من اعتماد آلية عادلة ومناسبة لتحديد مرشح رئاسة الجمهورية بما يعكس إرادة شعب كردستان".