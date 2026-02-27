الأخبار

زوارق كويتية عسكرية تحاصر باخرة عراقية قبل طردها من الزوارق العراقية


اقدمت زوارق كويتية على محاصرة الباخرة العراقية "شط العرب"، في خور عبد الله، مطالبة الباخرة بالمغادرة والادعاء انها "تسير في المياه الكويتية"، قبل ان تطلب الباخرة العراقية معونة الزوارق العراقية العسكرية وانتهاء الاحتكاك المؤقت.

وبحسب وثيقة صادرة عن شعبة الارشاد البحري الى ضابط السيطرة ومدير قسم التوجيه البحري، فإنه في 25 شباط اقترب زورق دورية كويتي من محطة الادلاء باخرة شط العرب فرب عوامة 9 في خور عبدالله، وأبلغ الباخرة بمغادرة المنطقة، بعد ادعائه أنها تقع ضمن الحدود البحرية الكويتية.

من جانبها، تواصلت الباخرة العراقية مع حركات ميناء البصرة النفطي لإحاطتهم بالواقعة، قبل ان تصل زوارق الدورية العراقية ومغادرة زورق الدورية الكويتي المنطقة استجابة لنداء الزوارق العراقية.

وجاء هذا الاحتكاك الذي يبدو "مقصودا" لتشدد السلوك الكويتي بعد ما اقدم عليه العراق من ايداع خرائط حدوده البحرية في الامم المتحدة والتي تعترض عليها الكويت.

